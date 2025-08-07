Скидки
Быстров: против команд Черчесова всегда сложно играть, для «Ахмата» это большой плюс

Быстров: против команд Черчесова всегда сложно играть, для «Ахмата» это большой плюс
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». О заключении контракта с бывшим тренером сборных России и Казахстана было объявлено в среду, 6 августа.

«Возвращение Станислава Черчесова в РПЛ — усиление лиги. Против его команд всегда сложно играть. Для «Ахмата» это большой плюс. «Ахмат» должен ещё усилиться под Черчесова и ставить максимальные задачи. И ничего страшного, что Черчесова не было в РПЛ 10 лет», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года. Последним клубом тренера в Мир Российской Премьер-Лиги было московское «Динамо», которым он руководил с апреля 2014 по июнь 2015 года.

