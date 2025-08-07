Скидки
На «Золотой мяч» 2025 года не номинирован ни один из победителей минувших лет

Французский журнал France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч» — 2025, в который вошли 30 игроков. Однако в представленном списке нет ни одного победителя прошедших лет.

В минувшем году «Золотой мяч» выиграл полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. В 2023-м награду получил нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, в 2022 году — экс-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, в 2021 году — Месси.

Напомним, приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/2025. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.

