Романо: переход Шешко в «Манчестер Юнайтед» завершён, сумма трансфера — € 76,5 млн

Словенский нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко переходит в «Манчестер Юнайтед», подтвердил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, сумма трансфера составит € 76,5 млн и € 8,5 млн в качестве бонусов. Контракт с 22-летним Шешко будет рассчитан до 2030 года.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.