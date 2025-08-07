Юрий Сёмин оценил шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии на выигрыш «Золотого мяча» по итогам 2025 года. Ранее журнал France Football опубликовал имена номинантов на награду. Игрок парижан вошёл в число 30 претендентов.

«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне! Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала предпосылки к тому, чтобы он появился в списке претендентов на «Золотой мяч». Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Хвича Кварацхелия перебрался из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ» в январе 2025 года. Оба клуба выиграли чемпионаты своих стран в сезоне-2024/2025. Кроме того, с парижанами Кварацхелия стал победителем Кубка Франции и Лиги чемпионов УЕФА, а также дошёл до финала клубного чемпионата мира в США. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.