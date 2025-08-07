Скидки
На «Золотой мяч» 2025 года номинированы девять футболистов «ПСЖ», включая Кварацхелию

Комментарии

В список из 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году включены девять футболистов «Пари Сен-Жермен», включая грузинского футболиста Хвичу Кварацхелию. Приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/2025. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.

Номинанты на «Золотой мяч» из «ПСЖ»:

  • Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
  • Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
  • Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
  • Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
  • Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
  • Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
  • Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
  • Витинья («ПСЖ», Португалия).

В минувшем году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

