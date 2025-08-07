На «Золотой мяч» 2025 года номинированы девять футболистов «ПСЖ», включая Кварацхелию

В список из 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году включены девять футболистов «Пари Сен-Жермен», включая грузинского футболиста Хвичу Кварацхелию. Приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/2025. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.

Номинанты на «Золотой мяч» из «ПСЖ»:

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);

Витинья («ПСЖ», Португалия).

В минувшем году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.