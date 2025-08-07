Быстров высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о потенциальной отставке сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. После трёх туров Мир Российской Премьер-Лиги московский клуб занимает 11-е место с четырьмя очками.

«Если Станкович и «Спартак» не выиграют следующие два матча, то этим уже всё будет сказано. Если будет два поражения в матчах с «Локомотивом» и с «Зенитом», то что Станковичу делать в «Спартаке»? Можно попробовать любого другого российского тренера. При нынешнем руководстве «Спартака» непонятно, на что делается упор. Пока — только на нытьё», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

