Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на выигрыш АПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Ливерпуля» составляет 28,5%. Шансы «Арсенала» выиграть титул оцениваются в 24,3%, а «Манчестер Сити» — 18,8%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026:

«Ливерпуль» — 28,5%; «Арсенал» — 24,3%; «Манчестер Сити» — 18,8%; «Челси» — 8,4%; «Астон Вилла» — 5,1%; «Ньюкасл Юнайтед» — 5,1%; «Кристал Пэлас» — 2,9%; «Брайтон» — 2,2%; «Борнмут» — 1%; «Брентфорд» — 0,8%.

По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Ливерпуль» (84 очка), второе место занял «Арсенал» (74 очка), а третье — «Манчестер Сити» (71 очко).

Самые большие стадионы мира: