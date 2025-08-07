Скидки
Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на выигрыш АПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на выигрыш АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Ливерпуля» составляет 28,5%. Шансы «Арсенала» выиграть титул оцениваются в 24,3%, а «Манчестер Сити» — 18,8%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026:

  1. «Ливерпуль» — 28,5%;
  2. «Арсенал» — 24,3%;
  3. «Манчестер Сити» — 18,8%;
  4. «Челси» — 8,4%;
  5. «Астон Вилла» — 5,1%;
  6. «Ньюкасл Юнайтед» — 5,1%;
  7. «Кристал Пэлас» — 2,9%;
  8. «Брайтон» — 2,2%;
  9. «Борнмут» — 1%;
  10. «Брентфорд» — 0,8%.

По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Ливерпуль» (84 очка), второе место занял «Арсенал» (74 очка), а третье — «Манчестер Сити» (71 очко).

