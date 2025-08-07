Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на выигрыш АПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Ливерпуля» составляет 28,5%. Шансы «Арсенала» выиграть титул оцениваются в 24,3%, а «Манчестер Сити» — 18,8%.
Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026:
- «Ливерпуль» — 28,5%;
- «Арсенал» — 24,3%;
- «Манчестер Сити» — 18,8%;
- «Челси» — 8,4%;
- «Астон Вилла» — 5,1%;
- «Ньюкасл Юнайтед» — 5,1%;
- «Кристал Пэлас» — 2,9%;
- «Брайтон» — 2,2%;
- «Борнмут» — 1%;
- «Брентфорд» — 0,8%.
По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Ливерпуль» (84 очка), второе место занял «Арсенал» (74 очка), а третье — «Манчестер Сити» (71 очко).
