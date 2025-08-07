«Зенит» объявил о проведении самой масштабной открытой тренировки в истории клуба

В четверг, 21 августа, в Санкт-Петербурге пройдёт летний фестиваль с участием игроков и тренеров «Зенита». Как сообщает официальный сайт клуба, мероприятие состоится на Дворцовой площади и продлится с 12:00 до 20:00. Вход будет свободным.

«Юбилейный год продолжается: традицию сине-бело-голубых в 2025-м дополнит грандиозный летний фестиваль. Начиная с 12:00 и на протяжении восьми часов — до 20:00 — на Дворцовой площади будет открыта сцена. Петербуржцы и гости города смогут принять участие в развлекательных активностях и викторинах, выиграть призы от клуба, насладиться выступлениями приглашённых артистов и диджеев.

Кульминация фестиваля — открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле рядом с Зимним дворцом. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к игре Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо». После этого гостей ждёт автограф-сессия с участием игроков и тренерского штаба. Помимо этого, на поле будут проходить мастер-классы от тренеров «Газпром»-Академии, шоу-выступление фристайлеров, семейная эстафета, детский турнир команд проекта «Зенит-Чемпионика». Более подробная программа мероприятий будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

После трёх туров сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. В предстоящем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом» в субботу, 9 августа. Матч с махачкалинским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 23 августа в рамках 6-го тура РПЛ.