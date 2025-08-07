«Спартак» продлил контракт с Умяровым, зарплата игрока вырастет почти на 70% — источник

Полузащитник Наиль Умяров продлил контракт со «Спартаком», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным Карпова, новое соглашение 25-летнего футболиста с красно-белыми будет рассчитано до 2029 года, зарплата Умярова вырастет почти на 70% — с € 1,2 до € 2 млн в год. Отмечается, что переговоры шли почти три месяца, но сейчас стороны пришли к соглашению.

Наиль Умяров является воспитанником «Чертаново». За московский «Спартак» хавбек выступает с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах в РПЛ и Фонбет Кубке России, в которых отметился тремя голами. В этом сезоне в активе Умярова три матча в РПЛ и одна голевая передача.