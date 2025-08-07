Скидки
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе в «Реале Сосьедад» — Marca

Атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе впервые с начала минувшего июля, когда российский футболист почувствовал боль в мышце, а затем заболел. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний хавбек делает всё, чтобы не пропустить начало сезона. 16 августа «Реала Сосьедад» встретится с «Валенсией» в матче 1-го тура чемпионата Испании.

Бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.

