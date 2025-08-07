«Вест Хэм» не стал продлевать контракт с Майклом Антонио, который зимой попал в ДТП

«Вест Хэм» не продлил контракт с ямайским нападающим Майклом Антонио, сообщается на сайте клуба.

Антонио 35 лет, он попал в сильное ДТП 7 декабря прошлого года и провёл в больнице несколько недель. Ранее сообщалось, что восстановление футболиста займёт около года. Антонио выступал за клуб с января 2015 года, выиграл в его составе Лигу конференций — 2023, всего провёл за «молотобойцев» 323 матча, забил 83 мяча и отдал 42 голевые передачи.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что по истечении срока действия контракта в конце прошлого сезона Майкл Антонио не будет подписывать новый договор с клубом.

Невероятное мужество и решимость, проявленные им при преодолении травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии в декабре 2024 года, позволили ему вернуться на международную арену в июне, выйдя на замену за сборную Ямайки в матче Золотого кубка КОНКАКАФ с Гватемалой. Совсем недавно он провёл ещё больше игрового времени в футболке «Вест Хэма», сыграв 45 минут и забив два гола за нашу молодёжную команду до 21 года в товарищеском матче с «Борхэм Вуд».

Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи «Вест Хэм Юнайтед». Как и с декабря, клуб продолжит поддерживать его и помогать в процессе реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости.

Продолжается диалог о его будущем участии в клубе в альтернативной роли, в том числе такой, которая позволит другим воспользоваться его опытом и лидерскими качествами, и он навсегда останется в нашей 130-летней истории.

Все сотрудники «Вест Хэм Юнайтед» хотели бы искренне поблагодарить Майкла за его выдающуюся и преданную службу в бордово-синей футболке в течение последних 10 лет. Дальнейшее признание его выдающегося вклада появится на клубных каналах в ближайшие дни и недели», — говорится в заявлении клуба.