«Пари НН» в 4-й раз подряд сыграет домашний матч на чужом стадионе, все на разных аренах

Футбольный клуб «Пари НН» в четвёртый раз подряд в сезоне-2025/2026 проведёт домашнюю игру на чужом стадионе.

В четверг, 7 августа, стало известно, что «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 5-м туре МИР РПЛ в Саранске, игра состоится 18 августа. Домашний матч 1-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» «Пари НН» провёл в Казани, домашняя игра 3-го тура чемпионата с «Локомотивом» состоялась на «Ахмат Арене» в Грозном, с «Ростовом» в Фонбет Кубке России команда Алексея Шпилевского сыграет на другом стадионе. Игра изначально должна была пройти на «Екатеринбург Арене» 14 августа, но затем по инициативе нижегородского клуба была перенесена на другую арену. На стадионе «Пари НН» сейчас проводят ремонтные работы.

В таблице РПЛ нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского занимает 15-е место без набранных очков.