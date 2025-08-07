Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» в 4-й раз подряд сыграет домашний матч на чужом стадионе, все на разных аренах

«Пари НН» в 4-й раз подряд сыграет домашний матч на чужом стадионе, все на разных аренах
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Пари НН» в четвёртый раз подряд в сезоне-2025/2026 проведёт домашнюю игру на чужом стадионе.

В четверг, 7 августа, стало известно, что «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 5-м туре МИР РПЛ в Саранске, игра состоится 18 августа. Домашний матч 1-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» «Пари НН» провёл в Казани, домашняя игра 3-го тура чемпионата с «Локомотивом» состоялась на «Ахмат Арене» в Грозном, с «Ростовом» в Фонбет Кубке России команда Алексея Шпилевского сыграет на другом стадионе. Игра изначально должна была пройти на «Екатеринбург Арене» 14 августа, но затем по инициативе нижегородского клуба была перенесена на другую арену. На стадионе «Пари НН» сейчас проводят ремонтные работы.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В таблице РПЛ нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского занимает 15-е место без набранных очков.

Материалы по теме
«Пари НН» объявил, что сыграет домашний матч 5-го тура РПЛ с «Динамо» Мх в Саранске
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android