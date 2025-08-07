Первый тренер Сафонова: Матвею нужно оставаться в Европе — статус выше, чем в России

Российский тренер Алексей Чистяков, работавший ранее с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, высказался о возможном уходе вратаря из французского клуба. Ранее сообщалось, что услуги воспитанника «Краснодара» были предложены турецкому «Галатасараю».

«Если Матвея приглашают, надо уходить. Нет вариантов, что он будет играть в «ПСЖ». Если есть предложения из Турции или где-то ещё на более выгодных условиях, надо уходить. При выборе между Европой и Россией лучше остаться в Европе. Например, если даже его пригласят обратно в «Краснодар», там есть Агкацев, который провёл сильный сезон, — это тоже конкуренция. Статус Матвея упадёт. Останется в Европе — сохранит статус выше, чем в России», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в Европе россиянин выиграл, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА.