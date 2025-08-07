«Челси» активизировал переговоры по трансферу Гарначо из «МЮ» — The Athletic

«Челси» активизировал переговорный процесс по переходу 21-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, переговоры между сторонами продвинулись. Аргентинский футболист хочет либо перейти в «Челси», либо остаться в стане «красных дьяволов». Он не рассматривает другие варианты.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
