«Челси» активизировал переговоры по трансферу Гарначо из «МЮ» — The Athletic

«Челси» активизировал переговоры по трансферу Гарначо из «МЮ» — The Athletic
«Челси» активизировал переговорный процесс по переходу 21-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, переговоры между сторонами продвинулись. Аргентинский футболист хочет либо перейти в «Челси», либо остаться в стане «красных дьяволов». Он не рассматривает другие варианты.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

