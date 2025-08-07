Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом» вновь перенесён на другой стадион

Матч Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом» вновь перенесён на другой стадион
Комментарии

Матч 2‑го тура группового раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом», который должен был пройти 14 августа в Екатеринбурге, перенесён на другой стадион, сообщается в телеграм‑канале «Екатеринбург Арены».

«Матч «Пари НН» — «Ростов», проведение которого было запланировано на «Екатеринбург Арене» 14 августа, перенесён на другой стадион. Решение принято нижегородским клубом по независящим от нас причинам», — говорится в сообщении пресс-службы стадиона.

«Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде.

Материалы по теме
«Пари НН» объявил, что сыграет домашний матч 5-го тура РПЛ с «Динамо» Мх в Саранске
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android