Матч Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом» вновь перенесён на другой стадион

Матч 2‑го тура группового раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом», который должен был пройти 14 августа в Екатеринбурге, перенесён на другой стадион, сообщается в телеграм‑канале «Екатеринбург Арены».

«Матч «Пари НН» — «Ростов», проведение которого было запланировано на «Екатеринбург Арене» 14 августа, перенесён на другой стадион. Решение принято нижегородским клубом по независящим от нас причинам», — говорится в сообщении пресс-службы стадиона.

«Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде.