Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук — о лимите на легионеров: кто будет нести ответственность за разрыв контрактов?

Орещук — о лимите на легионеров: кто будет нести ответственность за разрыв контрактов?
Аудио-версия:
Комментарии

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что количество легионеров на поле будет сокращаться со следующего сезона.

«Менять лимит на легионеров нужно было ещё в 2022 году, это было бы намного правильнее. Сейчас у большинства клубов большие контракты с иностранцами. Кто будет нести ответственность за разрыв контрактов? Если министр спорта России готов оплатить эти издержки, почему нет? Это было бы круто! Нужно будет разрывать контракты с тремя легионерами — им придётся выплачивать неустойку. При этом российские футболисты резко поднимутся в цене. Это будет ударом по маленьким клубам. Где взять российских футболистов? Не думаю, что у нас их так много», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Дегтярёв заявил, что оптимальным лимитом на легионеров считает использование пяти иностранцев на поле и пяти в заявке, а изменения, по его словам, будут вноситься постепенно с учётом интересов клубов.

Материалы по теме
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний! Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым» Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android