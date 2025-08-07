Орещук — о лимите на легионеров: кто будет нести ответственность за разрыв контрактов?

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что количество легионеров на поле будет сокращаться со следующего сезона.

«Менять лимит на легионеров нужно было ещё в 2022 году, это было бы намного правильнее. Сейчас у большинства клубов большие контракты с иностранцами. Кто будет нести ответственность за разрыв контрактов? Если министр спорта России готов оплатить эти издержки, почему нет? Это было бы круто! Нужно будет разрывать контракты с тремя легионерами — им придётся выплачивать неустойку. При этом российские футболисты резко поднимутся в цене. Это будет ударом по маленьким клубам. Где взять российских футболистов? Не думаю, что у нас их так много», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Дегтярёв заявил, что оптимальным лимитом на легионеров считает использование пяти иностранцев на поле и пяти в заявке, а изменения, по его словам, будут вноситься постепенно с учётом интересов клубов.