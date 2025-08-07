Скидки
Стало известно, как вероятный переход Шешко в «МЮ» может повлиять на будущее Хойлунда

«Милан» контактирует с «Манчестер Юнайтед» по поводу потенциальной аренды форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «россонери» рассматривают вариант с арендой 22-летнего футболиста с правом выкупа за € 30 млн. Подчёркивается, что английский клуб может согласиться на эту сделку в случае подписания контракта с нападающим «Лейпцига» Беньямином Шешко.

У итальянского гранда не возникнет проблем с заработной платой датчанина, чей оклад составляет € 4 млн в год.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» завершил сделку по трансферу Шешко за € 76,5 млн и € 8,5 млн в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Хойлунд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2035 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

