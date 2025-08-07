Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пять клубов номинированы на звание лучшей команды 2025 года от France Football

Пять клубов номинированы на звание лучшей команды 2025 года от France Football
Комментарии

Французский журнал France Football опубликовал список претендентов на звание лучшего футбольного клуба по итогам 2025 года. В число номинантов вошли французский «ПСЖ», бразильский «Ботафого», испанская «Барселона», а также английские «Челси» и «Ливерпуль».

«ПСЖ» в сезоне-2024/2025 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции и Лиги чемпионов УЕФА. В финале клубного чемпионата мира — 2025 парижане уступили «Челси» (0:3), который также стал победителем Лиги Конференций УЕФА.

«Ботафого» является действующим чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. «Ливерпуль» в сезоне-2024/2025 одержал победу в английской Премьер-лиге, а «Барселона» стала лучшей командой испанской Ла Лиги и дошла до полуфинала ЛЧ.

Материалы по теме
Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето
Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android