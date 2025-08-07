Пять клубов номинированы на звание лучшей команды 2025 года от France Football

Французский журнал France Football опубликовал список претендентов на звание лучшего футбольного клуба по итогам 2025 года. В число номинантов вошли французский «ПСЖ», бразильский «Ботафого», испанская «Барселона», а также английские «Челси» и «Ливерпуль».

«ПСЖ» в сезоне-2024/2025 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции и Лиги чемпионов УЕФА. В финале клубного чемпионата мира — 2025 парижане уступили «Челси» (0:3), который также стал победителем Лиги Конференций УЕФА.

«Ботафого» является действующим чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. «Ливерпуль» в сезоне-2024/2025 одержал победу в английской Премьер-лиге, а «Барселона» стала лучшей командой испанской Ла Лиги и дошла до полуфинала ЛЧ.