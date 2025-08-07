Скидки
Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»

Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»
Ни президент «Барселоны» Жоан Лапорта, ни спортивный директор клуба Деку, ни главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не сообщили лично вратарю сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегену о лишении его капитанской повязки. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, несмотря на данную меру, 33-летний голкипер сохраняет намерение сначала восстановиться после операции на пояснице, после чего вернуть место в основном составе «блауграны» и вновь стать её капитаном.

Подчёркивается, тер Штеген считает, что пропустит два или три месяца, в связи с чем не хочет подписывать медицинский отчёт «Барселоны» для Медицинского комитета Ла Лиги. В свою очередь, испанский гранд полагает, что вратарь вернётся в строй через четыре или пять месяцев.

Ранее сине-гранатовые официально объявили о лишении немецкого игрока капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством.

«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки, новый капитан — Араухо

