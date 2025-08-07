Мостовой назвал место, которое Кварацхелия может занять в номинации на «Золотой мяч»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о номинации на «Золотой мяч» вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Ранее бывший игрок «Рубина» и «Локомотива» попал в число 30 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе от France Football.

«Много раз говорил, что после переезда Месси и Роналду из Европы, выбор в номинации на «Золотой мяч» будет сложным. Когда они выигрывали, ни у кого претензий не возникало. А сейчас выбор очень тяжёлый, какие только фамилии за последний месяц не называли. Для Хвичи уже хорошо, что он номинирован. Наверняка он попадёт в десятку, потому что выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

После победы Родри уже появилось недопонимание. Говорили, что Испания выиграла Евро, но «Золотой мяч» — индивидуальная награда, а не командная. Это надо различать. Сейчас индивидуально многие достойны, но нет такого яркого, как были Месси и Роналду», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Хвича Кварацхелия перебрался из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ» в январе 2025 года. Оба клуба выиграли чемпионаты своих стран в сезоне-2024/2025. Кроме того, с парижанами Кварацхелия стал победителем Кубка Франции и Лиги чемпионов УЕФА, а также дошёл до финала клубного чемпионата мира в США. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.