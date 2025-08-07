Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились судейские назначения на матчи четвёртого тура PARI Первой лиги, они были опубликованы на официальном сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встречи тура пройдут с 9 по 11 августа.

«Челябинск» — «Волга»: Роман Сафьян (Москва) — Руслан Шекемов (Нальчик), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья — Юрий Матвеев (Москва), инспектор — Михаил Ходырев (Москва), делегат — Евгений Летин (Московская область);

«Сокол» — «Черноморец»: Игорь Капленков (Москва) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный судья — Данил Каширин (Уфа), инспектор — Игорь Писанко (Новосибирск), делегат — Александр Коротченко (Салават);

«Родина» — «Арсенал»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Ярослав Калиниченко (Пермь), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Иван Новиков (Москва);

«Енисей» — «Урал»: Игорь Захаров (Казань) — Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Виктор Медведев (Москва), резервный судья — Артем Петренко (Новосибирск), инспектор — Сергей Романов (Новосибирск), делегат — Дмитрий Карабин (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: Владимир Фалов (Москва) — Александр Туркин (Астрахань), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Алексей Лапатухин (Москва), инспектор — Николай Левников (Сочи), делегат — Владимир Крысин (Хабаровск);

«Шинник» — «Нефтехимик»: Николай Волошин (Смоленск) — Денис Мирошник (Ставрополь), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья — Антон Сидорин (Москва), инспектор — Сергей Пантелеев (Тула), делегат — Петр Петухов (Москва);

«Ротор» — «Уфа»: Ярослав Хромей (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья — Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор — Алексей Сулимов (Смоленск), делегат — Сергей Змиевский (Москва);

«Торпедо» — «Спартак» (Кострома): Никита Новиков (Петрозаводск) — Максим Белокур (Владивосток), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья — Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор — Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат — Руслан Киселев (Томск);

КАМАЗ — «Факел»: Александр Машлякевич (Москва) — Андрей Гурбанов (Краснодар), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья — Герман Коваленко (Казань), инспектор — Тихон Калугин (Москва), делегат — Евгений Летин (Москва).