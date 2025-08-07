«Атлетик» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Барселоны»

«Атлетик» Бильбао на официальном сайте проинформировал, что Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) наложил штраф на клуб в размере € 9 тыс. за неоднократные оскорбительные скандирования в адрес «Барселоны» во время игры 38-го тура Примеры (0:3), состоявшейся 25 мая.

Подчёркивается, что в кричалках фанатов баскского клуба присутствовали «выражения ненависти, подстрекающие к насилию».

В своём заявлении «Атлетик» пишет, что будет защищать свои цели так же решительно, как делал это до текущего момента, и отмечает, что «уважение должно быть одним из фундаментальных принципов болельщиков клуба во избежание действий, которые наносят ущерб имиджу «Атлетика» или наносят экономический ущерб организации».

