«Бёрнли» объявил о трансфере вратаря Дубравки из «Ньюкасла»

Словацкий голкипер Мартин Дубравка перешёл в «Бёрнли», сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение с 36-летним вратарём будет действовать до конца сезона-2025/2026. Дубравка будет играть под первым номером.

«Я рад быть здесь. Сейчас очень волнующе присоединиться к этому клубу перед нашим возвращением в Премьер-лигу. Я слышал только самые положительные отзывы о клубе, его культуре и атмосфере, в которой мы работаем, поэтому с нетерпением жду начала сезона, который стартует в следующие выходные.

«Бёрнли» провёл фантастический прошлый сезон, превосходно играл в обороне, и я жду не дождусь возможности присоединиться к команде и добавить свой опыт и мастерство; Думаю, будет очень интересно. Также с нетерпением жду возможности сыграть за клуб перед нашими преданными болельщиками», — сказал Дубравка.

В прошлом сезоне Дубравка провёл 16 матчей за «Ньюкасл», в 8 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. За «сорок» голкипер выступал с 2018 года, всего отыграл 179 матчей.

По итогам минувшего сезона «Бёрнли» занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в АПЛ.