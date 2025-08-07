Скидки
«РБ Лейпциг» принял предложение «Ньюкасла» в € 85 млн по Шешко, игрок отказал — Орнштейн

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко отказался от перехода в английский «Ньюкасл». Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в соцсети X, немецкий клуб принял предложение «сорок» в размере € 82,5 млн и € 2,5 млн в качестве бонусов, но футболист ответил отказом.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Шешко переходит в «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста, стороны согласовали сделку за € 76,5 млн и € 8,5 млн в качестве бонусов, а контракт словенца будет рассчитан до лета 2030 года.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и шестью результативными передачами.

