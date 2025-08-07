Орещук: через месяц мы увидим такой «Ахмат», что мама не горюй! Все будут пищать и плакать

Советник правления «Урала» Роман Орещук отреагировал на назначение бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Ахмат». О заключении контракта со специалистом было объявлено в среду, 6 августа.

«Ахмат» очень здорово укрепился: у них очень хороший состав. При этом, насколько я понимаю, Станиславу Саламовичу дадут взять футболистов на пару позиций. Поверьте мне, через месяц мы увидим такой «Ахмат», что мама не горюй! Все будут пищать и плакать от него — он очень многим попортит нервы.

Назначение Черчесова — самый сильный трансфер в летнее трансферное окно. Клуб сработал очень здорово, я не ожидал такого от них. Дебют в матче с «Зенитом» — определённая пища для размышления. Не вижу ничего плохого в этом, наоборот, Станислав Саламович поймёт, кто есть кто», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В летнее трансферное окно состав «Ахмата» пополнили восемь футболистов. В их числе форвард Мохамед Конате («Эр-Рияд»), полузащитник Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) и вингер Брайан Мансилья («Оренбург»).