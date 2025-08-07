«Один из главных тренеров в моей карьере». Акинфеев поздравил Валерия Газзаева с 71-летием

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил экс-тренера красно-синих и сборной России Валерия Газзаева с днём рождения. 7 августа специалисту исполнился 71 год.

«С днём рождения, Валерий Георгиевич! Вы, безусловно, один из главных тренеров в моей карьере! Спасибо вам за победы, за трофеи и за самые жёсткие сборы. Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!» — написал Акинфеев в телеграм-канале и прикрепил совместные фото с Газзаевым.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Российский специалист приводил армейцев к победе в чемпионате три раза, под руководством Валерия Газзаева ЦСКА четырежды выиграл Кубок страны и стал первым в истории России обладателем Кубка УЕФА.