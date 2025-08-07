Скидки
Перенесённый из Екатеринбурга матч «Пари НН» и «Ростова» в Кубке России пройдёт в Саранске

Аудио-версия:
Комментарии

Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом» пройдёт в Саранске, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Бюро исполкома РФС, в соответствии с пунктом 7.9 регламента соревнования, а также с учётом запроса «Пари НН» и согласия клуба из Ростова-на-Дону, утвердило перенос игры 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России на стадион «Мордовия Арена», — говорится в сообщении.

Встреча между «Пари НН» и «Ростовом» состоится в Саранске 14 августа и начнётся в 19:30 мск.

Изначально сообщалось, что игра пройдёт 14 августа в Екатеринбурге, но сегодня, 7 августа, пресс-служба «Екатеринбург Арены» объявила, что матч пройдёт на другом стадионе по инициативе нижегородского клуба.

Комментарии
