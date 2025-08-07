«Зенит» сообщил «Флуминенсе», что не намерен продавать Нино этим летом — Globo

«Зенит» проинформировал «Флуминенсе», что не будет обсуждать трансфер центрального защитника Нино нынешним летом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, санкт-петербургский клуб занимает данную позицию, несмотря на желание 28-летнего футболиста вернуться в Бразилию. С учётом позиции Нино команда из Рио-де-Жанейро по-прежнему рассчитывает на успех в его подписании.

Нино подписал контракт с «Зенитом» после перехода из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В прошлом сезоне защитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его трудовое соглашение с клубом будет действовать до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.

