Обвиняемый в изнасиловании Парти подписал контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» на своей странице в социальной сети X объявил о заключении соглашения с 32-летним опорным полузащитником Томасом Парти. В заявлении испанского клуба подчёркивается, что ганский футболист присоединится к команде в сезоне-2025/2026.

В начале августа авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщил, что игрок подпишет двухлетний контракт с «жёлтой субмариной».

Ранее Парти был обвинён в изнасиловании. Полузащитник подозревается в пяти преступных эпизодах. Во вторник, 5 августа, СМИ сообщили, что на заседании магистратского суда было принято решение освободить игрока под залог. Однако Парти обязан вновь предстать перед судом 2 сентября.

Нынешним летом Парти покинул «Арсенал» в связи с истечением срока контракта.

