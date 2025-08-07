Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 7 августа

Сегодня, 7 августа, состоялись заключительные матчи первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Кубка России 7 августа:

«Анри» — «КДВ» — 0:4;

«Бурятия» — «Иркутск» — 0:8;

«Темп» — «Уралец-ТС» — 2:2 (3:1 пен.);

«СШОР — 1 Кристалл» — «Луки-Энергия» — 1:3.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. А чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».