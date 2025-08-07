Игорь Колыванов: у Черчесова вагон времени, чтобы воскресить «Ахмат»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о назначении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Ахмат». В 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги грозненцы встретятся с «Зенитом». Игра пройдёт в субботу, 9 августа.

«Станислав Саламович — опытный тренер, который работал во многих командах и добивался определённых результатов. Рад за него, что он продолжил тренерскую карьеру в РПЛ. «Ахмат» в непростом положении, на старте чемпионата команда проиграла три матча. Но у Черчесова вагон времени, чтобы воскресить «Ахмат».

Грозненцам придётся играть со всеми командами, не только с «Зенитом». Понятно, что петербургский клуб — сильнейший по качеству футболистов, но последние два матча команда сыграла вничью. Так как «Зенит» претендует на самые высокие места, он является фаворитом в матче с «Ахматом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года. Последним местом работы тренера была сборная Казахстана, в которую он тренировал с июля 2024-го по январь 2025 года.