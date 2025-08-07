«Уфа» объявила о возвращении хорватского футболиста Мрзляка

Хорватский полузащитник Филип Мрзляк вернулся в «Уфу», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Срок соглашения с 32-летним футболистом не уточняется. Ранее Мрзляк играл за «Уфу» с 2020 по 2022 год, провёл 43 матча, забил четыре мячей и отдал шесть голевых передач.

Мрзляк – воспитанник загребского «Динамо», играл за румынские клубы – «Динамо» (Бухарест), «Пандурий» и «Астру». После ухода из «Уфы» в 2022 году Мрзляк выступал за «Горицу» (Хорватия) и «Панджаб» (Индия). В минувшем сезоне за индийский клуб он сыграл 22 матча, забил 6 мячей и сделал 5 ассистов.

После трёх туров Pari Первой лиги «Уфа» занимает 10-е место в таблице, набрав четыре очка.