«Вильярреал» сделал заявление в связи с делом Парти, обвиняющегося в изнасиловании

Аудио-версия:
Комментарии

«Вильярреал» на официальном сайте сделал заявление по ситуации с новоиспечённым полузащитником команды Томасом Парти, который на текущий момент проходит судебное разбирательство по делу об изнасиловании.

«Клуб осведомлён, что футболист проходит судебное разбирательство в Англии. Игрок отстаивает свою невиновность и отрицает все выдвинутые против него обвинения. Клуб уважает презумпцию невиновности в качестве основополагающего принципа и ожидает решения суда, который ответственен за выяснение фактов, вменяемых ему в вину. Принимая во внимание действующее британское процессуальное законодательство, клуб не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу.

«Вильярреал» хочет с полной ясностью подтвердить свою твёрдую приверженность уважению и осуждает любые акты насилия во всех его формах, будь то насилие по признаку пола, дискриминация, расизм, ксенофобия или поведение, ущемляющее достоинство людей», — написано в заявлении испанского клуба.

Полузащитник подозревается в пяти преступных эпизодах. Во вторник, 5 августа, СМИ сообщили, что на заседании магистратского суда было принято решение освободить игрока под залог. Однако Парти обязан вновь предстать перед судом 2 сентября.

