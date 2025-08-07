Стало известно, что препятствует переходу вингера Паласиоса в ЦСКА из «Эстудиантеса»

На текущий момент сделка по трансферу 24-летнего крайнего нападающего «Эстудиантеса» Тьяго Паласиоса в московский ЦСКА является далёкой от завершения. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, трудность с переходом игрока обусловлена наличием разногласий между сторонами относительно формы оплаты суммы в размере $ 7 млн (€ 6 млн). По этой же причине существует сложность с трансфером форварда красно-синих Адольфо Гайча в аргентинский клуб.

Паласиос выступает в составе «Эстудиантеса» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

