Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что препятствует переходу вингера Паласиоса в ЦСКА из «Эстудиантеса»

Стало известно, что препятствует переходу вингера Паласиоса в ЦСКА из «Эстудиантеса»
Аудио-версия:
Комментарии

На текущий момент сделка по трансферу 24-летнего крайнего нападающего «Эстудиантеса» Тьяго Паласиоса в московский ЦСКА является далёкой от завершения. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, трудность с переходом игрока обусловлена наличием разногласий между сторонами относительно формы оплаты суммы в размере $ 7 млн (€ 6 млн). По этой же причине существует сложность с трансфером форварда красно-синих Адольфо Гайча в аргентинский клуб.

Паласиос выступает в составе «Эстудиантеса» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
ЦСКА завершает сделку по Паласиосу за $ 7 млн + права на Адольфо Гайча — Фабрицио Романо

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android