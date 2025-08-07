Скидки
Главная Футбол Новости

Московское «Торпедо» пополнило состав черногорским нападающим

Комментарии

Черногорский нападающий Душан Бакич продолжит карьеру в московском «Торпедо», сообщается на сайте клуба.

Срок соглашения с 26-летним форвардом не уточняется. Бакич будет играть за чёрно-белых под 9-м номером.

До перехода в «Торпедо» Бакич выступал за минское «Динамо». Ранее защищал цвета черногорской «Будучности», эстонского «Легиона», кипрских «Омонии» и «Кармиотиссы», белорусского «Энергетика-БГУ». Также Бакич провёл девять матчей за сборную Черногории.

В трёх матчах нового сезона Pari Первой лиги «Торпедо» дважды проиграло и один раз сыграло вничью. Сейчас клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице.

Новости. Футбол
