Главная Футбол Новости

Быстров: дебют Черчесова в матче с «Зенитом» — это плюс нашему чемпионату

Быстров: дебют Черчесова в матче с «Зенитом» — это плюс нашему чемпионату
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о предстоящем матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Зенитом». Встреча пройдёт в субботу, 9 августа на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игра станет первой для нового главного тренера грозненцев Станислава Черчесова после возвращения в клуб.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«На старте сезона «Зенит» пока сам непохож на себя. Конечно, плохой старт для них. Дебют Черчесова в матче с «Зенитом» — это плюс нашему чемпионату. С удовольствием можно смотреть! У «Зенита» намного сильнее команда, а у «Ахмата» — матч дома и новый тренер. Будет интересно!», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед очным матчем «Ахмат» и «Зенит» занимают, соответственно, 13-е и седьмое место в турнирной таблице. Клуб из столицы Чечни не набрал ни одного очка, потерпев три поражения на старте чемпионата. В активе сине-бело-голубых пять очков.

