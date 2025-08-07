Стал известен игровой номер Джоба Беллингема в дортмундской «Боруссии»

Английский полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем будет играть за клуб из Дортмунда под седьмым номером.

«Представляем нашего нового седьмого номера», — говорится на странице «Боруссии» в соцсети Х.

Ранее под номером 7 в «Боруссии» играли Джованни Рейна, Джейдон Санчо, Усман Дембеле, Синдзи Кагава, Йонас Хофман и Роберт Левандовски.

19-летний Джоб Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда» в июне за € 30,5 млн. С июля 2020 по июль 2023 года за клуб выступал его старший брат Джуд Беллингем.

Новый сезон Бундеслиги стартует 22 августа. В первом туре чемпионата дортмундцы сыграют в гостях с «Санкт-Паули», игра состоится 23 августа.