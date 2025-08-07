Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен игровой номер Джоба Беллингема в дортмундской «Боруссии»

Стал известен игровой номер Джоба Беллингема в дортмундской «Боруссии»
Комментарии

Английский полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем будет играть за клуб из Дортмунда под седьмым номером.

«Представляем нашего нового седьмого номера», — говорится на странице «Боруссии» в соцсети Х.

Ранее под номером 7 в «Боруссии» играли Джованни Рейна, Джейдон Санчо, Усман Дембеле, Синдзи Кагава, Йонас Хофман и Роберт Левандовски.

19-летний Джоб Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда» в июне за € 30,5 млн. С июля 2020 по июль 2023 года за клуб выступал его старший брат Джуд Беллингем.

Новый сезон Бундеслиги стартует 22 августа. В первом туре чемпионата дортмундцы сыграют в гостях с «Санкт-Паули», игра состоится 23 августа.

Материалы по теме
Джоб Беллингем: я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android