Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение об отстранении Писарского за ставки

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы экс-футболиста «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского, сообщил, что Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Комитета по этике в отношении футболиста.

РФС отстранил игрока на четыре года (три условно) за ставки на собственные матчи, после чего самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ.

«Апелляционный комитет РФС оставил решение Комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе. Ну теперь только одна дорога — в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — написал Смирнов в телеграм-канале.

