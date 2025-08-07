Гарри Кейн забил «Тоттенхэму» в товарищеском матче
Форвард «Баварии» Гарри Кейн поразил ворота своего бывшего клуба «Тоттенхэма» в их очном товарищеском матче. Английский нападающий отметился голом на 12-й минуте и не стал его праздновать. Через две минуты Кейн не смог забить лондонской команде с пенальти.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Кейн – 12' 2:0 Коман – 61' 3:0 Карл – 74' 4:0 Майк – 80'
Форвард находился в системе «шпор» с 2004 года. В составе основной команды «Тоттенхэма» он принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 280 голами и 63 результативными передачами. Летом 2023 года Кейн перешёл из лондонского клуба в «Баварию». По данным портала Transfermarkt, немецкий гранд заплатил € 95 млн за переход игрока сборной Англии.
