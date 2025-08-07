Гарри Кейн забил «Тоттенхэму» в товарищеском матче

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поразил ворота своего бывшего клуба «Тоттенхэма» в их очном товарищеском матче. Английский нападающий отметился голом на 12-й минуте и не стал его праздновать. Через две минуты Кейн не смог забить лондонской команде с пенальти.

Форвард находился в системе «шпор» с 2004 года. В составе основной команды «Тоттенхэма» он принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 280 голами и 63 результативными передачами. Летом 2023 года Кейн перешёл из лондонского клуба в «Баварию». По данным портала Transfermarkt, немецкий гранд заплатил € 95 млн за переход игрока сборной Англии.

