Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска высказался о будущем Николаса Джексона

Тренер «Челси» Мареска высказался о будущем Николаса Джексона
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о будущем нападающего Николаса Джексона в клубе на фоне слухов о его уходе.

«Нико в порядке. Когда трансферное окно открыто, может произойти всё что угодно. В том числе это касается и ситуации с Нико. Сейчас к нам пришли два новых нападающих. Посмотрим», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Как отметил Джейкобс, к 24-летнему Джексону проявляет интерес «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Джексон забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 50 млн.

Материалы по теме
«Ньюкасл» и «Ювентус» рассматривают покупку нападающего «Челси» Джексона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android