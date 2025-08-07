Тренер «Челси» Мареска высказался о будущем Николаса Джексона

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о будущем нападающего Николаса Джексона в клубе на фоне слухов о его уходе.

«Нико в порядке. Когда трансферное окно открыто, может произойти всё что угодно. В том числе это касается и ситуации с Нико. Сейчас к нам пришли два новых нападающих. Посмотрим», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Как отметил Джейкобс, к 24-летнему Джексону проявляет интерес «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Джексон забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 50 млн.