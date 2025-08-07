Скидки
Роман Орещук: ЦСКА — единственный клуб в России, который умеет зарабатывать

Советник правления «Урала» Роман Орещук оценил работу московского ЦСКА на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что защитник армейцев Виллиан Роша переходит в «Аль-Джазиру» из ОАЭ за € 6 млн. Контракт бразильца истекал летом 2026 года.

«ЦСКА круто продал Рошу, учитывая небольшой срок его контракта. Было бы глупо не отпустить его в хорошую команду. Какие сильные футболисты уходят из ЦСКА? Роша ушёл, это понятно. Но Койта, Файзуллаев и Келлвен погоды не делали, поэтому в их уходе нет ничего страшного. ЦСКА отлично зарабатывает. Клуб использовал футболистов, они принесли пользу, и их продали. Наверное, ЦСКА — единственный клуб в России, который в плюсе и умеет зарабатывать», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев перебрался из ЦСКА в турецкий «Истанбул Башакшехир». По данным СМИ, сумма сделки составила € 7,5 млн. Бразилец Келлвен перешёл в «Палмейрас» за € 6 млн. Ранее сообщалось, что турецкий «Генчлербирлиги» достиг соглашения по трансферу нападающего армейцев Секу Койта.

