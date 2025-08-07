Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо сообщил о скором переходе защитника «Барселоны» в «Аль-Наср»

Романо сообщил о скором переходе защитника «Барселоны» в «Аль-Наср»
Аудио-версия:
Комментарии

«Аль-Наср» согласовал контракт с 34-летним центральным защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом. Испанский футболист расторгнет трудовое соглашение с сине-гранатовыми в ближайшее время и присоединится к саудовскому клубу в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Мартинес подпишет контракт с «Аль-Насром», рассчитанный до июня 2026 года с возможностью продления до июня 2027 года.

Центральный защитник является игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android