Певец Иракли избил музыканта Михаила Гребенщикова после конфликта на футбольном фестивале

Певец Ираклий Пирцхалава избил музыканта Михаила Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале, сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, драка произошла на фестивале «Арт-Футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В фестивале участвовали 16 команд из разных стран мира, Иракли руководил сборной Грузии. По словам Гребенщикова, 13 июня у отеля «Альфа» Иракли начал оскорблять организаторов и участников сборной России, в ответ на это Гребенщиков отшутился, после чего получил удар по голове. Михаил пошёл в полицию и снял побои.

Мировой судья района Измайлово признал Ираклия Пирцхалаву виновным в побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей. Суд установил, что певец виновен в избиении человека, но до уголовного преследования не дошло.

