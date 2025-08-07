Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук — о Катаре и Иордании: наконец-то у сборной России будут хорошие соперники

Орещук — о Катаре и Иордании: наконец-то у сборной России будут хорошие соперники
Аудио-версия:
Комментарии

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о соперниках сборной России по предстоящим товарищеским матчам. Ранее стало известно, что 4 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией, а 7 сентября — с Катаром.

«У сборной России будут хорошие спарринги с Иорданией и с Катаром в сентябре. Молодцы! Наконец-то мы начнём играть с хорошими соперниками. Сборной Бурунди и Мальдивских островов больше нет, и слава богу», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч со сборной Иордании станет для подопечных Валерия Карпина пятым в 2025 году. Ранее национальная команда одержала разгромные победы над командами Гренады и Замбии (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одолела Беларусь (4:1).

Материалы по теме
Антон Миранчук едет в Россию, € 30 млн за Батракова, шантаж Лукмана. Трансферы и слухи дня
Антон Миранчук едет в Россию, € 30 млн за Батракова, шантаж Лукмана. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android