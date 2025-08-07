Орещук — о Катаре и Иордании: наконец-то у сборной России будут хорошие соперники

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о соперниках сборной России по предстоящим товарищеским матчам. Ранее стало известно, что 4 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией, а 7 сентября — с Катаром.

«У сборной России будут хорошие спарринги с Иорданией и с Катаром в сентябре. Молодцы! Наконец-то мы начнём играть с хорошими соперниками. Сборной Бурунди и Мальдивских островов больше нет, и слава богу», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч со сборной Иордании станет для подопечных Валерия Карпина пятым в 2025 году. Ранее национальная команда одержала разгромные победы над командами Гренады и Замбии (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одолела Беларусь (4:1).