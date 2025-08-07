«Бавария» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Плеттенберг

В последние часы «Бавария» собирала информацию о возможном трансфере 24-летнего нападающего «Челси» Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий гранд запросил данные о текущем статусе форварда, цене и условиях покупки. Подчёркивается, что сенегалец близок к уходу из мюнхенского клуба. Его оценочная стоимость составляет € 65 млн.

Также интерес к Джексону проявляет «Ньюкасл».

Форвард перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

