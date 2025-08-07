Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Плеттенберг

«Бавария» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

В последние часы «Бавария» собирала информацию о возможном трансфере 24-летнего нападающего «Челси» Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий гранд запросил данные о текущем статусе форварда, цене и условиях покупки. Подчёркивается, что сенегалец близок к уходу из мюнхенского клуба. Его оценочная стоимость составляет € 65 млн.

Также интерес к Джексону проявляет «Ньюкасл».

Форвард перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска высказался о будущем Николаса Джексона

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android