Араз-Нахчыван — Омония, результат матча 7 августа 2025, счет 0:4, Лига конференций 2025/2026

Азербайджанский «Араз-Нахчыван» разгромно уступил кипрской «Омонии» в Лиге конференций
Комментарии

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Араз-Нахчыван» и кипрской «Омонией». Команды играли на стадионе «Далга Арена» (Баку, Азербайджан). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Араз-Нахчыван
Нахичевань, Азербайджан
Окончен
0 : 4
Омония
Никосия, Кипр
0:1 Лоизу – 13'     0:2 Лоизу – 22'     0:3 Эвандро – 55'     0:4 Йоветич – 58'    

На 13-й минуте полузащитник Лоизос Лоизу вывел «Омонию» вперёд. На 22-й минуте Лоизу оформил дубль. На 55-й минуте бразилец Фелипе Эвандро забил третий мяч гостей с передачи нападающего Стевана Йоветича. На 58-й минуте уже Йоветич отличился с передачи Эвандо.

Ответная игра между «Омонией» и «Араз-Нахчыван» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Победитель выйдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Топ-матчи четверга: Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в Лиге Европы и теннис
