Азербайджанский «Араз-Нахчыван» разгромно уступил кипрской «Омонии» в Лиге конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Араз-Нахчыван» и кипрской «Омонией». Команды играли на стадионе «Далга Арена» (Баку, Азербайджан). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.

На 13-й минуте полузащитник Лоизос Лоизу вывел «Омонию» вперёд. На 22-й минуте Лоизу оформил дубль. На 55-й минуте бразилец Фелипе Эвандро забил третий мяч гостей с передачи нападающего Стевана Йоветича. На 58-й минуте уже Йоветич отличился с передачи Эвандо.

Ответная игра между «Омонией» и «Араз-Нахчыван» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Победитель выйдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.