Форвард ЦСКА Алеррандро: надеюсь, меня «прорвёт», и голов будет больше

Нападающий ЦСКА Алеррандро ответил, чего ему не хватало, чтобы забить первый мяч за красно-синих раньше. Бразилец перешёл в московский клуб в феврале нынешнего года, однако отметился дебютным голом во встрече 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), которая состоялась 3 августа.

«Для нападающего всегда важно играть постоянно. Но моя адаптация весной шла не так быстро, поэтому редко выходил на поле. Сейчас, надеюсь, меня «прорвёт», и голов будет больше.

Конкуренция с Тамерланом Мусаевым? Мусаев — замечательный нападающий. Постоянно вместе тренируем завершение атаки, вы можете увидеть, как он прекрасно это делает. ЦСКА только выигрывает от того, что у клуба есть два таких нападающих», — приводит слова Алеррандро «Матч ТВ»

Всего 25-летний форвард принял участие в 12 матчах в составе красно-синих во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

