Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» в этом сезоне показывает хороший футбол. Ещё в прошлом сезоне железнодорожники неплохо начали, а в этом году усилились — команда и молодёжь возмужали. В «Локомотиве» учли все ошибки, из-за которых они сдали в прошлом сезоне. Сейчас у команды увеличилась скамейка запасных, поэтому есть возможность ротировать состав. Я считаю, что «Локомотив» в этом сезоне может сверкнуть. Раньше бы сказал, что «Спартак» чуть лучше «Локомотива», но сейчас по игре и результатам этого не вижу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров «Локомотив» с девятью очками возглавляет чемпионскую гонку. Железнодорожники — единственный клуб с максимумом очков на старте сезона РПЛ. «Спартак» с четырьмя очками в трёх матчах располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Карьера Хлусевича в «Спартаке» — всё? Как минимум Станкович теперь на грани отставки
Карьера Хлусевича в «Спартаке» — всё? Как минимум Станкович теперь на грани отставки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android