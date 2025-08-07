Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив» в этом сезоне показывает хороший футбол. Ещё в прошлом сезоне железнодорожники неплохо начали, а в этом году усилились — команда и молодёжь возмужали. В «Локомотиве» учли все ошибки, из-за которых они сдали в прошлом сезоне. Сейчас у команды увеличилась скамейка запасных, поэтому есть возможность ротировать состав. Я считаю, что «Локомотив» в этом сезоне может сверкнуть. Раньше бы сказал, что «Спартак» чуть лучше «Локомотива», но сейчас по игре и результатам этого не вижу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров «Локомотив» с девятью очками возглавляет чемпионскую гонку. Железнодорожники — единственный клуб с максимумом очков на старте сезона РПЛ. «Спартак» с четырьмя очками в трёх матчах располагается на 11-м месте в турнирной таблице.