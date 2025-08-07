Стало известно, кем «Тоттенхэм» хочет заменить Мэддисона, порвавшего «кресты»

«Тоттенхэм» предложил «Комо» € 40 млн за покупку 20-летнего атакующего полузащитника Николаса Паса, в котором лондонский клуб видит замену для хавбека Джеймса Мэддисона, разорвавшего крестообразные связки. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб отклонил предложение «шпор». Подчёркивается, что «Комо» оценивает аргентинского футболиста в € 70 млн.

Пас выступает в составе «Комо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах Серии А, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

