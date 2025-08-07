Скидки
АЕК Николича не смог обыграть «Арис» Кокорина в первом матче 3-го отборочного раунда ЛК

Кипрский «Арис» сыграл вничью с греческим АЕКом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Лимасоле завершилась со счётом 2:2.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Окончен
2 : 2
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Перейра – 9'     0:2 Релвас – 14'     1:2 Какулис – 18'     2:2 Голдсон – 31'    

В составе «Ариса» голы забили Андроникос Какулис (18-я минута) и Коннор Голдсон (31). У АЕКа отличились Роберто Перейра (9) и Филипе Релвас (14).

Российский форвард кипрского клуба Александр Кокорин вышел на замену в перерыве.

Ответная игра команда состоится 14 августа в Афинах.

Во втором отборочном раунде Лиги конференций АЕК под руководством экс-тренера ЦСКА Марко Николича прошёл израильский «Хапоэль Беэр-Шева», «Арис» по сумме встреч обыграл венгерскую «Академию Пушкаша».

