АЕК Николича не смог обыграть «Арис» Кокорина в первом матче 3-го отборочного раунда ЛК
Поделиться
Кипрский «Арис» сыграл вничью с греческим АЕКом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Лимасоле завершилась со счётом 2:2.
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Окончен
2 : 2
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Перейра – 9' 0:2 Релвас – 14' 1:2 Какулис – 18' 2:2 Голдсон – 31'
В составе «Ариса» голы забили Андроникос Какулис (18-я минута) и Коннор Голдсон (31). У АЕКа отличились Роберто Перейра (9) и Филипе Релвас (14).
Российский форвард кипрского клуба Александр Кокорин вышел на замену в перерыве.
Ответная игра команда состоится 14 августа в Афинах.
Во втором отборочном раунде Лиги конференций АЕК под руководством экс-тренера ЦСКА Марко Николича прошёл израильский «Хапоэль Беэр-Шева», «Арис» по сумме встреч обыграл венгерскую «Академию Пушкаша».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2025
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:35
-
20:31
-
20:26
-
20:15
-
20:15
-
20:15
-
20:06
-
20:00
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:38
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:17
-
19:12
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:40